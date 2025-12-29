International School Kufstein Tirol

An excellent, healthy and happy school. Hochwertiges Angebot für Familien aus der Region und „Internationals“.

Schülerinnen und Schüler erhalten an der Kufsteiner „IB World School“ eine ganzheitliche und zukunftsorientierte Ausbildung in der Unterrichtssprache Englisch. IB World Schools fördern aktiv die Vision, die Welt besser und friedlicher zu machen, unter anderem durch die Betonung von Werten wie Prinzipientreue, Weltoffenheit und Achtsamkeit. Das internationale Kollegium an der ISK sorgt für eine positive, respektvolle Schulatmosphäre. Das Schulangebot steht allen motivierten Kindern und Jugendlichen offen, unabhängig von ihrer sozialen, kulturellen oder religiösen Herkunft.

Lernen fürs Leben in Unter- und Oberstufe

Das international anerkannte und standardisierte International Baccalaureate (IB) Programm basiert auf Fähigkeiten wie Forschung, Teamarbeit und Kommunikation. Kinder ab 10 Jahren (ab der 5. Schulstufe) werden nach einem modernen Curriculum, orientiert an der AHS-Unterstufe und am IB Middle Years Programme (MYP), unterrichtet.

„Die an der ISK Tirol gelehrten Inhalte machen die Kinder und Jugendlichen zu unabhängigen und kritisch denkenden Lernenden, die in der Lage sind, Fragen zu stellen, Antworten zu finden und diese Antworten effektiv zu kommunizieren. Das sind alles Fähigkeiten, die sie nach ihrer Schulkarriere im Studium oder am Arbeitsplatz brauchen werden.“ Ian Barnes, Direktor

Das direkt anschließende, etablierte Oberstufenangebot schließen die Jugendlichen nach vier Jahren mit dem weltweit anerkannten IB Diploma und der österreichischen Reifeprüfung ab. Die schulische Vorbildung nach vier Jahren Mittelschule bzw. Gymnasium ist ausreichend für den Einstieg mit 14/15 Jahren. Die Lehrinhalte bereiten die Absolventinnen und Absolventen optimal auf ihren Lebensweg in einer globalisierten Welt vor. Der Zugang zu den angesehensten natio­nalen, europäischen und internationalen Universitäten und Hochschulen wird ermöglicht.

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, die nicht täglich zur Schule pendeln können, haben die Möglichkeit, während ihrer 4-jähri­gen Ausbildungszeit in modernen Einzel- oder Doppelstudios des Schülerheims „WAZUBI“ untergebracht zu werden.

Entdecken Sie unseren Schulcampus

Durch die Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Kufstein am gemeinsamen Bildungscampus im Zentrum der Stadt wird den Schülerinnen und Schülern eine moderne Lernumgebung geboten.

Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich aus erster Hand beim Tag der offenen Tür am 23. Jänner 2026, um 9 Uhr. Die Schulleitung, Lehrende und Schülerinnen und Schüler stellen das internationale Ausbildungsangebot kompakt vor und stehen gerne für Fragen zur Verfügung. Außerdem werden eine Schulführung und der Besuch verschiedener Unterrichtseinheiten angeboten.

Interessierte sind herzlich eingeladen, sich per E-Mail an office@isk-tirol.at zum Termin anzumelden.