Zu wenig Niederschlag

Wasserversorgung war wieder unterbrochen: Tankfahrzeuge füllen Hochbehälter in Reith auf

Auch Tankfahrzeuge aus Garmisch stehen am Montagnachmittag bereit, um die Hochbehälter von Reith mit Wasser zu befüllen.
© Daniel Liebl
Matthias Christler

Von Matthias Christler

Wegen der anhaltenden Trockenheit musste man in Reith bei Seefeld drastische Maßnahmen ergreifen. In der Nacht wurde in Teilen der Gemeinde die Wasserversorgung für einige Stunden eingestellt und die Nachbargemeinden helfen jetzt mit Wasser aus. Auch aus Bayern rückten Tankfahrzeuge an.

