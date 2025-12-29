Zu wenig Wasser wegen Trockenheit: Tankfahrzeuge füllen Hochbehälter in Reith auf

Wegen der anhaltenden Trockenheit musste man in Reith bei Seefeld drastische Maßnahmen ergreifen. In der Nacht auf Montag wurde in Teilen der Gemeinde die Wasserversorgung für einige Stunden eingestellt. Seit dem Nachmittag werden die Hochbehälter wieder aufgefüllt, dafür rückten Tankfahrzeuge aus den Nachbargemeinden an – auch aus Bayern.