Live-Podcast aus der Kultur Weberei: Spannende Einblicke in die Telfer Szene

In der zweiten Episode des Live-Podcasts von Life Radio Tirol wurde das Kulturgeschehen in Telfs beleuchtet. Alle Gäste am Podium waren sich einig: Für eine lebendige Szene braucht es viel Zusammenarbeit im Ort.

Telfs – Mitte Dezember lud Life Radio Tirol in Kooperation mit der Lebensraum Holding in die Kultur Weberei in Telfs. Wie bereits im November im Haller Stromboli stand der Live-Podcast „Ruptur“ im Zeichen der Kulturarbeit in den Tiroler Bezirken. Nun wurde der Podcast auf allen Streamingplattformen veröffentlicht.

🎧 Der Podcast zum Nachhören:

Anna Wieser, Obmann-Stellvertreterin der Kultur Weberei, sprach zu Beginn über die großen Herausforderungen für den jungen rein ehrenamtlichen Verein. Für den fünfköpfigen Vorstand sei es sowohl personell als auch finanziell eine „Herkulesaufgabe“. Helfende Mitglieder seien immer willkommen, aber nicht leicht zu finden.

Für 2026 habe man dennoch ein umfassendes Eigenprogramm – mit Konzerten, Kabarett, Workshops und Kinderprogramm – auf die Beine gestellt. Zusätzlich werden die Räumlichkeiten auch von externen Veranstaltern bespielt. Was sie besonders motiviert? „Bei kleinen Konzerten ist ein ganz spezieller Vibe, den ich extrem schätze.“ Die lokale Subkultur-Szene zu stärken, ist Wieser ein „persönliches Anliegen“.

Telfer Kultur Weberei: Konzert-Vorschau 2026 17.1. Carina / Florian Hecht Trio

24.1. Lena Schaur / Jack & Ace

28.3. Von Seiten der Gemeinde

17.4. Analphabeten

14.5. Manu Delago & Max ZT Aktuelle Termine unter kulturweberei.at

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde bezeichnete Wieser als gut, was auch Christine Gamper, Leiterin der Kulturabteilung in Telfs, bestätigte. Die Weberei sei „ein herausragendes Beispiel“ dafür, wie Ehrenamt im Kulturbereich funktionieren kann. Als drittgrößte Gemeinde habe Telfs die Pflicht, in Kultur zu investieren. Und mit dem Verein „Telfs lebt“, der Bücherei, den Volksschauspielen, dem Noaflhaus, der Villa Schindler, der Kultur Weberei und weiteren Initiativen gebe es ein breites Angebot.

Dass es die Kultur Weberei überhaupt gibt, ist auch Jesse zu verdanken – der als „Life Radio Act des Monats“ auf der Podcast-Couch Platz nahm. Gemeinsam mit Gleichgesinnten gründete der Telfer Liedermacher den Verein, woraufhin die Weberei im Februar 2024 eröffnete. Nach dem Start nahmen die Probleme jedoch zu. „Wir haben im ersten Jahr immer schauen müssen, dass wir über Wasser bleiben. Die Wertschätzung für das Ehrenamt fehlt manchmal.“ Es müsse klar sein, dass sehr viel Arbeit dahinterstecke und ohne entsprechende Förderungen gehe es nicht.

Am Podium herrschte Einigkeit darüber, dass die Kulturschaffenden im Ort noch mehr zusammenarbeiten und miteinander reden sollten, um Synergien zu nutzen. Alle äußerten ihr Bestreben, gemeinsam an der (Sub)-Kultur in der Gemeinde Telfs zu weben. Und natürlich gab Jesse ein paar Hits – auch aus seinem brandneuen Album – zum Besten. (siha, TT.com)

„Ruptur“ Live-Podcast: Nächste Episode im Alten Kino Landeck Insgesamt sind acht Live-Podcasts in Tiroler Kulturstätten geplant, die dritte Ausgabe findet am 22. Januar im Alten Kino Landeck statt. Auf der Bühne nehmen dann Mathias Schauer (Altes Kino), Melanie Thöni (Künstlerin) und die Dialektrapper von „Von Seiten der Gemeinde“ Platz. Für Gäste ist keine Anmeldung nötig. Weiter geht es dann am 3. Februar in der Kellerei Reutte.