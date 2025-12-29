Mit Rodel in der Leutasch von Fahrbahn abgekommen: 72-Jähriger schwer verletzt

Leutasch - Ein 72-jähriger Brasilianer ist Sonntagnachmittag bei einem Rodelunfall in der Leutasch schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 14.50 Uhr von der Hämmermoosalm talwärts gefahren und vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er stürzte rund eineinhalb Meter auf einen unter der Rodelbahn verlaufenden Forstweg. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus Hall. (APA)