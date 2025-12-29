Wer wird Tirols „Hochzeitspaar des Jahres 2025“? Diese tollen Fotos sind schon im Rennen

Ihr habt euch im Jahr 2025 das Jawort gegeben? Dann nehmt an unserer Aktion zum Tiroler „Hochzeitspaar des Jahres“ teil und gewinnt einen Reisegutschein.

Bis 11. Jänner 2026 könnt ihr euer bestes Hochzeitsfoto hochladen und das Webformular ausfüllen. Unter allen Einsendungen werden drei Reisegutscheine von iDEALTOURS im Wert von je 1000 Euro verlost. Mehr als 200 Paare haben schon teilgenommen.

Für alle, die noch mitmachen wollen: Alle Infos dazu (inklusive Teilnahmebedingungen) gibt es hier:

Das sind einige Highlights aus dem bisherigen Hochzeitsalbum 2025:

Judith und Gerald Larcher gaben sich in Vals das Ja-Wort. Nur vom Kuss war Tochter Ida wohl nicht begeistert. © Victoria Hörtnagl

Magnus und Theresa Walch feierten am Arlberg ihre Liebe – und die Liebe zu Skiern und Schnee. © Christoph Brunner

Bis in die Morgenstunden getanzt wurde bei der Hochzeit unter dem Motto „Flowerpower trifft auf Lederhose“ von Simone und Florian Hauser. © Sabine Holaubek

Ein besonderes Fotoshooting gab es bei der Hochzeit von Claudia und Kevin Baur im Karwendelgebirge in Absam. © mi.and.myworld.fotograf

Von den KollegInnen aus dem Badmintonverein wurden Irina und Emanuel Schöpf nach der kirchlichen Trauung in Nußdorf begrüßt. © Sabrina Köfele

Ins Eheglück fahren Isi Haist und Jenni Giebl nach ihrer Hochzeit in Innsbruck. © Lisa Kohler

Aus der Kirche durch einen Spalier aus Sprungskiern gingen Sophie Zollner-Kiechl und Andreas Zollner in Pettneu. © Christina Geio