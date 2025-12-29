Beute von zehntausenden Euro: Paket in Tirol aufgerissen und Schmuck daraus gestohlen

Schwaz – Ein oder mehrere unbekannte Täter haben offenbar ein an einen Tiroler adressiertes Paket in einem Postverteilzentrum aufgerissen und Schmuckstücke daraus entwendet. Die Tat dürfte bereits zwischen dem 3. und 10. November verübt worden sein, teilte die Polizei am Montag mit. Nachdem die Gegenstände in einem niedrigen fünfstelligen Wert entwendet worden waren, klebten der oder die Täter die Adresse auf ein leeres Paket und sendeten dieses an den 61-jährigen Empfänger.