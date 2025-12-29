„Domenator“ Prevc triumphierte zum Tournee-Auftakt, ein Podest-Springer disqualifiziert

Domen Prevc bleibt das Maß der Dinge im Skisprungweltcup. Auch zum Auftakt der Vierschanzentournee war gegen den „Domenator“ kein Kraut gewachsen. Die ÖSV-Adler präsentierten sich am Montag in Oberstdorf stark verbessert, landeten mit fünf Mann in den Top Ten.

Oberstdorf – Titelverteidiger Daniel Tschofenig hat sich am Montag beim Auftakt der Vierschanzen-Tournee nur dem überlegenen Weltcup-Dominator Domen Prevc beugen müssen. Der favorisierte Slowene verwies den Kärntner um 17,5 Punkte auf den zweiten Rang. Der ursprünglich ex aequo mit Tschofenig klassierte Slowene Timi Zajc wurde disqualifiziert, weil die Beinlänge seines Anzugs um 3 mm zu lang war. Somit wurde der Deutsche Felix Hoffmann hauchdünn vor Jan Hörl Dritter.

Stephan Embacher, Tourneedebütant Jonas Schuster und Vorjahressieger Stefan Kraft folgten auf den Rängen sieben bis neun. Großschanzen-Weltmeister Prevc feierte mit zweimaliger Höchstweite vor 25.500 Fans den ersten Sieg eines Slowenen beim ersten Bewerb der Traditionsserie. Der 26-jährige Skiflug-Weltrekordler nimmt nach seinem Premierenerfolg bei der Tournee einen Riesenvorsprung mit ins Neujahrsspringen in Garmisch. Hinter Tschofenig sind die Abstände aber klein. Mitfavorit Ryoyu Kobayashi riss als Sechster 21,7 Punkte Rückstand auf.

Der zuletzt mit Problemen kämpfende Tschofenig verbesserte sich im Finale vom vierten Zwischenrang noch auf das Podest. „Extrem genial, nach den letzten schwierigen Wochen bei der Tournee so zurückzukommen, ist unglaublich. Das war einer der besten Wettkämpfe seit langem von mir, ich bin echt zufrieden“, sagte der Weltcupgesamtsieger, der noch keine Vorentscheidung ausmachen wollte. „Die Tournee ist kein Sprint, sondern ein Marathon.“ Prevc noch einzuholen, werde aber extrem schwierig. „Er macht keine Fehler, er klopft einen Sprung nach dem anderen runter. Wir müssen fast hoffen, dass er Fehler macht.“

Prevc will es einfach laufen lassen

Der angesprochene Triumphator will einfach seine seit Wochen anhaltende Topform halten. „Ich will den Moment genießen und es einfach so weiterlaufen lassen. Wenn alles zusammenpasst, schaut es immer leicht aus, und es kann Magisches passieren“, sagte Prevc.

Der nach dem ersten Durchgang zweitplatzierte Hörl rutschte noch vom Podest, sein Rückstand auf Hoffmann betrug nur 0,2 Punkte. Der Salzburger war aber nicht enttäuscht. „Das war positiv, ich bin gut positioniert. Auf jeden Fall besser als die letzten Wochen“, sagte Hörl, der noch an den Gesamtsieg glaubt. „Alles ist möglich, es wird schwer, aber es sind noch drei Stationen.“ Der wie Hörl im Finale noch vom Podium gefallene Schuster ärgerte sich nur kurz. „Es war ein kleiner Fehler drinnen, aber insgesamt war es trotzdem ein super Tag“, sagte der Tiroler.