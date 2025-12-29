„Domenator“ Prevc triumphierte zum Tournee-Auftakt in Oberstdorf

Domen Prevc bleibt das Maß der Dinge im Skisprungweltcup. Auch zum Auftakt der Vierschanzentournee war gegen den „Domenator“ kein Kraut gewachsen. Die ÖSV-Adler präsentierten sich am Montag in Oberstdorf stark verbessert, landeten mit fünf Mann in den Top Ten.

Oberstdorf – Saison-Dominator Domen Prevc kletterte auch am Montag zum Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf auf das oberste Podest. Der Slowene feierte seinen 18. Weltcupsieg, den bereits sechsten in diesem Winter.

Hinter dem „Domenator“, der auf 141,5 und 140,0 Meter sprang, landeten ÖSV-Adler Daniel Tschofenig und Prevc‘ Landsmann Timi Zajc ex aequo auf Platz zwei. Der Rückstand auf den Sieger betrug bereits 17,5 Punkte.

Die Österreicher präsentierten sich mannschaftlich geschlossen stark: Jan Hörl wurde Fünfter, Stephan Embacher, Jonas Schuster und Stefan Kraft belegten die Plätze acht bis zehn. Auch Maximilian Ortner (13.) und Manuel Fettner (17.) kamen in die Punkteränge.