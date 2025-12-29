Party im Zug und an den Bahnhöfen

Olympiasieger am Steuer des Silvesterzugs

Seit fast 50 Jahren kann man den Silvestertag mit einer Dampfzugfahrt ins Zillertal feiern. Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2006.
© Zillertalbahn
Angela Dähling

Mit Stephan Eberharter als Ehrenlokführer dampft die Zillertalbahn am 31. Dezember ab 9:40 Uhr von Jenbach aus ins Zillertal

Der Silvesterzug der Zillertalbahn dampft am 31. Dezember wieder von Jenbach aus bis Mayrhofen. Ehrenlokführer ist heuer Olympiasieger Stephan Eberharter, für den am Bahnhof in Kaltenbach ein besonderer Empfang geplant ist. Aber auch an den anderen Bahnhöfen entlang der Strecke und natürlich im Dampfzug selbst wird gefeiert.

Nach einer festlichen Begrüßung am Bahnhof Jenbach der Zillertalbahn startet der Zug um 9:40 Uhr von Jenbach nach Mayrhofen. Geplante weitere Abfahrtszeiten sind um 9:51 Uhr in Strass, 10:03 in Schlitters, 10:26 in Fügen, 10:43 in Uderns, 11.06 in Kaltenbach, 11:31 in Aschau, 11:54 Uhr in Zell und 12:15 Uhr in Ramsau. Erfahrungsgemäß verzögern sich die Abfahrten jedoch mitunter erheblich.

