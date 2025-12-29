Olympiasieger am Steuer des Silvesterzugs

Mit Stephan Eberharter als Ehrenlokführer dampft die Zillertalbahn am 31. Dezember ab 9:40 Uhr von Jenbach aus ins Zillertal

Der Silvesterzug der Zillertalbahn dampft am 31. Dezember wieder von Jenbach aus bis Mayrhofen. Ehrenlokführer ist heuer Olympiasieger Stephan Eberharter, für den am Bahnhof in Kaltenbach ein besonderer Empfang geplant ist. Aber auch an den anderen Bahnhöfen entlang der Strecke und natürlich im Dampfzug selbst wird gefeiert.