„Tag der offenen Konten“

18.000 Euro für Sozialtopf: Auch Innsbrucker Kommunisten übten Gehaltsverzicht

PolitikerInnen sollten auch bei den Gehältern nicht von der restlichen Bevölkerung „abgehoben“ sein, findet KPÖ-Klubobfrau Pia Tomedi.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Die drei Innsbrucker KPÖ-GemeinderätInnen haben heuer erneut einen Teil ihrer Politbezüge an den parteieigenen Sozialfonds weitergeleitet. Dabei habe sich gezeigt, dass die Teuerungskrise immer mehr Haushalte trifft – für die KPÖ ein akutes „Alarmsignal“.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561