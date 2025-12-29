Schweizer Käseklassiker mit Kick: 12 kreative Rezept-Ideen für Raclette

Kartoffeln, Gemüse, würziger Käse und ein Raclette-Grill. So schaut es auf vielen Tischen rund um die Feiertage und den Jahreswechsel aus. Aber warum die Pfännchen nicht mal anders füllen? Mit verschiedenen Käsesorten, Obst und Teig wird das traditionelle Essen zur Überraschung für die Gäste und ein ganz besonderer kulinarischer Genuss.

Auf dem Tisch der Österreicher landet am Silvesterabend gerne Klassisches: Raclette ist eines der beliebtesten Essen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel. Serviert wird es meist mit gekochten Kartoffeln, Fleisch, eingelegtem Gemüse, würzigem Raclette-Käse und verschiedenen Dips. Dabei bieten die heißen Pfännchen Platz für eine Vielzahl an kulinarischen Genüssen. Wir zeigen euch, wie vielfältig und abwechslungsreich Raclette sein kann:

🥩 Mit Fleisch:

Die pikante spanische Wurst sorgt in jedem Raclette-Pfännchen für Pfiff. © iStockphoto

🍴 Chorizo-Pfännchen

🛒 Zutaten Chorizo-Würste, eingelegte Pfefferoni, Baguette-Brötchen, cremiger Feta-Käse, 1-2 EL Crème fraîche

👩🏼‍🍳👨🏼‍🍳 Zubereitung: