Wegen Missverständnis mit Partner: 35-jähriger Eiskletterer stürzte im Pitztal 25 Meter ab

Montagnachmittag stürzte ein 35-Jähriger beim Eisklettern in der Taschachschlucht in St. Leonhard im Pitztal rund 25 Meter ab. Der Mann kletterte gegen 13.40 Uhr im Vorstieg den Eisfall „Zahn“ empor, sein 42-jähriger Kollege sicherte ihn mittels Reverso.

Als der Kletterer den rund 40 Meter hohen Eisfall bezwungen hatte, meldete er dies seinem Partner per Handzeichen. Dabei kam es wohl zu einem Missverständnis, weshalb er rund 25 Meter abstürzte, wobei er an mehreren Stellen aufschlug.