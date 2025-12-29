Skifahrerin in Biberwier schwer verletzt auf Piste gefunden: Polizei sucht Zeugen

Eine 60-jährige Skifahrerin wurde am Montagvormittag schwer verletzt von einem weiteren Skifahrer auf einer Piste im Skigebiet Biberwier-Grubigstein gefunden. Die Frau war gegen 10 Uhr auf der Piste talwärts unterwegs, als sie mit einem Skifahrer von links kommend kollidierte.

Die Frau stürzte, der Skifahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Ein unbeteiligter Skifahrer fand die schwer verletzte Skifahrerin auf der Piste liegend und setzte den Notruf ab. Sie wurde per Hubschrauber in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen geflogen.