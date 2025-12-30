Boxer Joshua bei fatalem Verkehrsunfall leicht verletzt

Der ehemalige Box-Weltmeister Anthony Joshua ist bei einem schweren Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Zwei Menschen seien bei dem Unglück in Nigeria ums Leben gekommen, teilte die dortige Straßenverkehrssicherheitsbehörde FRSC mit. Joshua selbst sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, hieß es weiter. Zwei weitere Passagiere seien verletzt worden.

Nach Angaben von Olusegun Ogungbemide, dem stellvertretenden Marschall des FRSC, war das Auto zu schnell unterwegs. Der Fahrer habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei in einen geparkten Lkw gefahren. "Die Hauptursachen für den Unfall waren überhöhte Geschwindigkeit und unzulässiges Überholen", sagte Ogungbemide.

"Anthony Joshua wurde von Ersthelfern am Unfallort behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht", zitierte die "Daily Mail" den Polizeikommissar des Bundesstaats Ogun.

Joshuas Promoter Eddie Hearn teilte am Abend via Instagram mit, dass Joshua mit Verletzungen für Untersuchungen und Behandlungen im Krankenhaus sei. Er sei in einem stabilen Zustand und bleibe dort zur Überwachung, hieß es in dem Statement der Promotion Matchroom Boxing, das Hearn veröffentlichte. Bei den beiden Toten handle es sich um enge Freunde und Teammitglieder.

Videos im Internet zeigen, wie Joshua mit nacktem Oberkörper und schmerzverzerrtem Gesicht aus einem schwerbeschädigten Auto herausgehoben wird. Der in England geborene Sohn nigerianischer Einwanderer hat demnach hinter dem Fahrersitz auf der Rückbank gesessen. Der Unfall soll sich auf einer Schnellstraße in Makun ereignet haben.