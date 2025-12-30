„Problem an der Wurzel packen“: Tiroler Landesrätin will Verkaufsverbot für Feuerwerk

Sicherheitslandesrätin Astrid Mair fordert, dass Böller und Raketen nicht mehr frei im Handel erhältlich sind. „Jeder verkaufte Böller ist einer zu viel“, sagt sie. Wie sich die ÖVP-Politikerin das vorstellt und warum ein Versicherer zu Silvester vor der „schadensträchtigste Nacht“ des Jahres warnt.