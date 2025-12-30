Geheimhaltung gekippt

Schlappe vor Gericht: Land muss Millionen-Verträge für die Rettung herausrücken

Die Rettungsdienstverträge waren bisher ein gut gehütetes Geheimnis. Sie sind Hunderte Millionen Euro schwer, jetzt müssen sie jedoch einem Betriebsrat der Rettungsdienstgesellschaft vorgelegt werden.
© Thomas Böhm
Peter Nindler

Von Peter Nindler

Das Landesverwaltungsgericht verfügt die Herausgabe der Vereinbarungen für den Rettungsdienst. Interesse an öffentlich finanzierter Rettung überwiegt gegenüber Geheimhaltungsklausel. Klage gegen die Direktvergabe im Jahr 2020 ist anhängig.