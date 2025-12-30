Geheimhaltung gekippt
Schlappe vor Gericht: Land muss Millionen-Verträge für die Rettung herausrücken
Die Rettungsdienstverträge waren bisher ein gut gehütetes Geheimnis. Sie sind Hunderte Millionen Euro schwer, jetzt müssen sie jedoch einem Betriebsrat der Rettungsdienstgesellschaft vorgelegt werden.
© Thomas Böhm
Das Landesverwaltungsgericht verfügt die Herausgabe der Vereinbarungen für den Rettungsdienst. Interesse an öffentlich finanzierter Rettung überwiegt gegenüber Geheimhaltungsklausel. Klage gegen die Direktvergabe im Jahr 2020 ist anhängig.