- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Es gibt ohnehin nur noch drei Bundesländer
Kommentarvon Peter Nindler
Nicht nur bei den Heeres-Hubschraubern wird Westösterreich benachteiligt. Föderalismus existiert nur auf dem Papier, die Landeschefs üben sich in politischer Augenauswischerei.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten