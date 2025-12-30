Ehemalige Tiroler ÖSV-Läuferin wagte mutigen Schritt an die Öffentlichkeit

Innsbruck – Mit einem „Life-Update“ wandte sich die ehemalige ÖSV-Läuferin Marie-Therese Sporer am Montag an ihre Fans in den sozialen Medien und wagte dabei einen mutigen Schritt: „Seit mehreren Monaten habe ich mit einer Essstörung zu kämpfen und habe endlich den Mut gefunden, Hilfe anzunehmen und eine Behandlung zu beginnen.“

Die Krankheit habe ihr gesamtes Leben beeinflusst, in den vergangenen Wochen habe sie nicht mehr die Kraft gehabt, vorzutäuschen, dass alles okay sei. „Ab sofort gilt mein voller Fokus meiner Gesundheit“, schrieb die Zillertalerin weiter.

Mit ihrem Gang an die Öffentlichkeit möchte die 29-Jährige andere Betroffene ermutigen, sich dem Kampf zu stellen und darüber zu sprechen. „Mentale Probleme oder Essstörungen sollten nicht mit Angst oder Scham behaftet sein“, fordert die ehemalige Profi-Skiläuferin, die im Weltcup achtmal in die Top 20 fuhr.

Zum Abschluss bedankte sie sich bei allen, die sie in den vergangenen Wochen unterstützten und wünschte ihren Fans und Wegbegleitern ein „glückliches und gesundes neues Jahr“. (TT.com)