Kurzfilm „Bluatstilln“
Zillertaler TV-Schauspielerin füllte Theatersaal mit ihrem magischen Filmregie-Debüt
Gebhard Eberhart (l.) führte als Moderator durch den Abend, bei dem Christoph Stock und Julia Rosa Peer hinter die Filmkulissen blicken ließen.
© Dähling
Blutstillen durch Rituale hat im Zillertal eine lange Tradition. Schauspielerin Julia Rosa Peer machte es in einem preisgekrönten Kurzfilm in ihrem Heimattal zum Thema, der in Aschau im Beisein Peers und des Filmmusik-Komponisten Christoph Stock gezeigt wurde. Das Interesse daran war riesig.