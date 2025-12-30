Beyoncé laut „Forbes"-Magazin nun im Club der Milliardäre

New York – Die US-Sängerin Beyoncé ist laut „Forbes“ nun Milliardärin. Das Magazin schätzt, dass die 44-Jährige heuer vor Steuern 148 Millionen Dollar (rund 125 Millionen Euro) eingenommen hat, was sie zur drittbestbezahlten Musikerin der Welt macht. Das frühere Destiny's-Child-Mitglied ist erst der fünfte Musikstar, der dem exklusiven Milliardärs-Club angehört. Beyoncé folgt laut „Forbes“ ihrem Ehemann, dem Rapper Jay-Z, sowie den Popstars Taylor Swift, Rihanna und Bruce Springsteen.

Beyoncé erreichte den Meilenstein nun nach äußerst erfolgreichen Jahren: Ihre Renaissance-World-Tour spielte 2023 fast 600 Millionen Dollar ein. Anschließend zeigte sie 2024 mit dem Grammy-prämierten Country-Album „Cowboy Carter“ eine neue musikalische Seite, bevor sie die weltweit lukrativste Welttournee einer Solokünstlerin des Jahres 2025 auf die Beine stellte.