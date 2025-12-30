Weltmeister Littler legte sich mit Fans an: „Ihr bezahlt mein Preisgeld“

Vom Publikumsliebling zum Ausgebuhten: Darts-Weltmeister Luke Littler reagierte bei der WM in London emotional auf unerwartete Buhrufe der Fans und wandte sich direkt ans Publikum.

London – „Es stört mich nicht“, behauptete Littler im Bühneninterview bei Sky Sports und lachte auf: „Ihr bezahlt für Tickets und ihr bezahlt mein Preisgeld. Danke, dass ihr mich ausbuht.“

Der 18 Jahre alte Engländer hatte zuvor sein bislang schwierigstes Spiel bei diesen Titelkämpfen zu überstehen. Beim 4:2 gegen Ex-Weltmeister Rob Cross hätte Littler beinahe in einen entscheidenden siebten Satz gemusst. Schon während der Begegnung interagierte der junge Engländer immer wieder mit dem Publikum. Nach dem verwandelten Matchdart jubelte Littler ausgelassen, wie man ihn selten vorher gesehen hatte.

Video | Littler legt sich mit Publikum an

„Es war feindselig, niemand wollte, dass ich gewinne. Sie haben sich geirrt“, sagte Littler, der als klarer Turnierfavorit gilt und vor dem 4:2 gegen Cross alle seine Spiele ohne Satzverlust gewonnen hatte. Nach einem ersten kurzen Ausbruch beruhigte sich Littler und gab sich in den folgenden TV-Interviews sowie auf der Pressekonferenz gemäßigter.