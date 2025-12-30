- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Nach letzten Kontrollflügen
Endgültiges „Brand aus“ auf der Nordkette, Wege sind wieder geöffnet
© Liebl Daniel
Ein Drohnenflug mit Wärmebildkamera zeigte Dienstagfrüh erneut Glutnester im Waldstück auf der Innsbrucker Nordkette. Am Abend konnte schließlich endgültig „Brand aus“ gegeben werden.
Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:
Renate Perktold
+4350403 3302
Verena Langegger
+4350403 2162
Michael Domanig
+4350403 2561
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten