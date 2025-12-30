Nach letzten Kontrollflügen

Endgültiges „Brand aus“ auf der Nordkette, Wege sind wieder geöffnet

© Liebl Daniel

Ein Drohnenflug mit Wärmebildkamera zeigte Dienstagfrüh erneut Glutnester im Waldstück auf der Innsbrucker Nordkette. Am Abend konnte schließlich endgültig „Brand aus“ gegeben werden.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561