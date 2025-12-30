Stoppschild übersehen

Zwei Familienautos prallten in Hart im Zillertal aufeinander: Sechs Verletzte

Eines der Unfallautos blieb an einem Brückengeländer hängen. Polizei und Rettung standen im Einsatz.
© ZOOM.TIROL

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162