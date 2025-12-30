Zwei Verletzte bei Skiunfall in Schwendau am Stefanitag: Polizei bittet um Hinweise

Am Stefanitag gegen 11.15 Uhr kam es im Skigebiet Horberg zu einem tragischen Unfall: Im Kreuzungsbereich zweier Pisten prallten eine 48-jährige Schwedin und ein 21-jähriger Brite aufeinander, beide blieben verletzt liegen.

Die Pistenrettung übernahm die Erstversorgung. Die 48-Jährige musste anschließend mit schwersten Verletzungen im Gesicht in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. Der 21-Jährige wurde mittels Skidoo abtransportiert. Die Erhebungen der Alpinpolizei laufen.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfallhergangs und liefert in einer Aussendung am Dienstag folgende Details zur Aufklärung:

Die Kollision ereignete sich im Skigebiet Horberg im Kreuzungsbereich der Pisten 6 SB Knorren und Mittertrettlift sowie Nordhangbahn zwischen einer weiblichen Person (schwarze Hose, rote Daunenjacke, Ski und Skihelm), welche sich im Kreuzungsbereich in Richtung des 6 SB Knorren bewegte, und einer männlichen Person (blaue Skihose, dreifarbige blau/türkis/rote Skijacke, Ski und Skihelm), welche von der roten Piste Nr. 33 Knorren kommend in den Kreuzungsbereich einfuhr (Richtung Mittertrettlift/Nordhangbahn).