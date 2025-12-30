Faustschläge und Fußtritte: 21-Jähriger attackierte zwei Gäste in Ischgler Lokal

Am Stefanitag kam es in einem Ischgler Lokal zu einer blutigen Auseinandersetzung. Ein 21-jähriger Niederländer soll gegen 20.45 Uhr zwei Gäste attackiert und verletzt haben. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, soll der Mann einem 28-jährigen Belgier mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sowie einen 24-jährigen Landsmann zunächst geprügelt und ihn, als er dann am Boden lag, mit Füßen getreten haben.