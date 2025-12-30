Auffahrunfall sorgte für Stau auf der Fernpassstraße, vier Personen verletzt

Auf der Fernpassstraße (B179) im Gemeindegebiet von Breitenwang kam es am Dienstag gegen 11.30 Uhr zu einem schweren Auffahrunfall mit zwei Autos. Laut Informationen der Polizei wurden vier Personen unbestimmten Grades verletzt.

Genauere Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor. Wie die Leitstelle Tirol gegenüber der Tiroler Tageszeitung erklärte, war ein automatischer Notruf (eCall) ausgelöst worden.

Die Fernpassstraße war im Unfallbereich bis kurz nach 13 Uhr total gesperrt. Kurz nach dem Unfall bildete sich bereits Stau, wie Verkehrskameras zeigten. (TT.com)