Nach schwerem Unfall in Breitenwang: Stau auf der Fernpassstraße

Auf der Fernpassstraße (B179) kam es gegen 11.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut ersten Informationen der Rettung wurden fünf Personen verletzt, eine davon musste in den Schockraum gebracht werden.

Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor. Wie die Leistelle Tirol gegenüber der Tiroler Tageszeitung erklärte, wurde ein automatischer Notruf (eCall) ausgelöst.

Auf der Fernpassstraße bildete sich kurz nach dem Unfall bereits Stau, wie Verkehrskameras zeigen. Weitere Informationen folgen. (TT.com)