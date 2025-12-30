Weiterfahrt untersagt
Schwere Mängel und gefälschtes Pickerl: Lkw fiel bei Verkehrskontrolle in Wattens auf
Beamte hielten am Montag im Zuge einer Verkehrskontrolle auf der A12 bei Wattens einen Lkw auf. Sofort bemerkten die Polizisten einige Mängel. Dies bestätigte eine Untersuchung in der Prüfhalle der Tiroler Landesregierung, bei der schwere Mängel und sogar welche mit Gefahr in Verzug festgestellt wurden.
Die Kennzeichen wurden daher an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem handelte es sich bei der Begutachtungsplakette um eine Fälschung. Es ergehen mehrere Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck. (TT.com)