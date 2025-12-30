Schwere Mängel und gefälschtes Pickerl: Lkw fiel bei Verkehrskontrolle in Wattens auf

Beamte hielten am Montag im Zuge einer Verkehrskontrolle auf der A12 bei Wattens einen Lkw auf. Sofort bemerkten die Polizisten einige Mängel. Dies bestätigte eine Untersuchung in der Prüfhalle der Tiroler Landesregierung, bei der schwere Mängel und sogar welche mit Gefahr in Verzug festgestellt wurden.