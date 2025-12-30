Zwei Verletzte
Kollision auf Brixentalstraße in Itter: 70-Jähriger in Auto eingeklemmt
Einsatzkräfte der Feuerwehr am Unfallort.
© ZOOM.TIROL
Zwei Autos sind am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der Brixentalstraße (B170) in Itter aufeinandergeprallt. Beim Abbiegen kollidierte der Pkw eines 20-Jährigen mit jenem eines 70-Jährigen.
Der 70-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt und zur weiteren Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.
Der Beifahrer des 20-Jährigen, ein 22-jähriger Österreicher, blieb unverletzt. Die Autos mussten mit erheblichem Sachschaden von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (TT.com)