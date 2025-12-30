Kollision auf Brixentalstraße in Itter: 70-Jähriger in Auto eingeklemmt

Zwei Autos sind am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der Brixentalstraße (B170) in Itter aufeinandergeprallt. Beim Abbiegen kollidierte der Pkw eines 20-Jährigen mit jenem eines 70-Jährigen.

Der 70-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt und zur weiteren Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.