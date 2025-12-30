Glück zum Anfassen: Warum Tiroler an Schwein, Kleeblatt und Kaminkehrer glauben

Ob Hufeisen am Stall, ein Griff zum Kaminkehrerknopf oder ein kleines Glücksschwein zu Neujahr – der Glaube an Glücksbringer ist in Tirol lebendiger, als man vielleicht denkt. Warum alte Symbole bis heute Hoffnung schenken und welche Geschichten dahinterstecken, erklären ein Hufschmied, ein Kaminkehrer und ein Historiker.