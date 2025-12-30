Leitung war defekt
Trinkwasser in Reith aufgefüllt: Tankwagen lieferten 200.000 Liter an
Bei einem Großeinsatz lieferten Feuerwehrfahrzeuge aus der Umgebung 200.000 Liter Wasser nach Reith.
© Daniel Liebl
Weil am Wochenende in Reith bei Seefeld das Wasser knapp wurde, rollten am Montag Tankwagen aus mehreren Nachbargemeinden an, um die Hochbehälter aufzufüllen. Inzwischen ist auch klar, dass nicht nur die Trockenheit und der hohe Wasserverbrauch an den Feiertagen für den niedrigen Wasserstand verantwortlich waren.