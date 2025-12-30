Mit Skischuh ins Gesicht geschlagen: 19-Jähriger von sechs Unbekannten schwer verletzt

Ein 19-Jähriger wurde bei einem Streit in Mayrhofen am Montagabend gegen 22 Uhr auf offener Straße schwer verletzt. Der junge Mann wurde von sechs Unbekannten attackiert. Einer schlug ihm dabei mit einem Skischuh ins Gesicht. Als er zu Boden stürzte, verpasste ihm einer der Täter mehrere Fußtritte auf den Oberkörper.