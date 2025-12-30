Andrang in Lienz ist groß: 200 neue Gratis-Parkplätze für die Zettersfeldbahn

An der Talstation der Lienzer Zettersfeldbahn stehen seit Dienstag 200 neue, kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Die Maßnahme soll den hohen Gästeandrang über die Feiertage und die damit verbundenen Parkprobleme lindern.

Die neuen Flächen entstanden nahe des Gleitschirmflieger-Landeplatzes, direkt neben der Zettersfeldstraße. Ein Grundeigentümer unterstützte die Einrichtung. Ein Busshuttle bringt die Gäste von dort zur Talstation der Zettersfeldbahn. Nach dem Skitag kehren sie mit dem Shuttle zurück. Dies erspart Besuchern eine langwierige Parkplatzsuche. Die Talstation erreichen sie so innerhalb weniger Minuten.

Aktuell hoher Zuspruch auf den Pisten des Zettersfelds machte die Maßnahme nötig. Die Abzweigung zum neuen Parkplatz ist deutlich beschildert. Er liegt vor der ansteigenden Zettersfeldstraße rechts, direkt an der Straße. Lienzer Bergbahnen AG und Tourismusverband Osttirol bitten Skifahrer, das neue Angebot zu nutzen. Dies vermeidet unzulässige Parkmanöver. Verkehrsbehinderungen und Strafmandate entfallen dadurch.