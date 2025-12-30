Wolf streift in Sillian nah um Wohngebiet herum: Land gibt Tier zum Abschuss frei

In den vergangenen Tagen wurde ein Wolf innerhalb des Ortsgebiets von Sillian mehrfach nachgewiesen. Die Abschussverordnung gilt für acht Wochen.

Sillian – Rund um Sillian streift ein Wolf herum. In den vergangenen Tagen wurden nicht nur seine Spuren gefunden, auch Fotos und Videos gibt es von dem Tier. Und das nahe an einem Wohngebiet. Am Dienstag erließ das Land eine Abschussverordnung für den Risikowolf. Diese ist bereits in Kraft und gilt für die Dauer von acht Wochen. Die betroffene Jägerschaft wurde bereits informiert.

„Die wiederholten Nachweise des Wolfes in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsraum zeigen, dass dieser seine Scheu vor Menschen verloren hat, was eine zunehmende Gefahr für die Sicherheit darstellt“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler. „In solchen Fällen müssen wir rasch handeln, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.“

Sechs von 27 Abschussverordnungen erfüllt

In Tirol wurden heuer insgesamt 27 Abschussverordnungen für einen Wolf erlassen. Sechs davon konnten von der Jägerschaft erfüllt werden. In der diesjährigen Almsaison wurden durch große Beutegreifer mehr als 200 Nutztiere getötet.