90-Jähriger brach in Sölden zusammen: Erfolgreiche Reanimation mitten auf der Straße

Vorbeifahrende Personen bemerkten den Notfall und schritten sofort ein. Der Urlauber wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Sölden – Gegen 14.35 Uhr ging ein 90-Jähriger mit einer Reisegruppe durch Sölden. Plötzlich brach der Belgier zusammen. Passanten, die gerade vorbeifuhren, bemerkten den Notfall. Sie setzten die Rettungskette in Gang und begannen sofort mit der Reanimation.

Nachdem die Rettung eingetroffen war, übernahmen die Einsatzkräfte die Wiederbelebung. Diese war erfolgreich: Der 90-Jährige war zum Zeitpunkt des Abtransports bei Bewusstsein, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber nach Innsbruck geflogen und in die Klinik eingeliefert.