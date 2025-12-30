Verhütung, Erbe, Jugendlichkeit: Die zehn beliebtesten Folgen des „Gut zu wissen“-Podcasts

Auch in diesem Jahr bot der wöchentliche „Gut zu wissen“-Podcast wieder ExpertInnen-Gespräche und hilfreiche Tipps für diverse Lebenssituationen. Welche Themen unsere HörerInnen 2025 besonders fasziniert haben, könnt ihr in unserem Ranking sehen und hören.

Top Ten der „Gut zu wissen“-Folgen 2025 (in umgekehrter Reihenfolge):

🔟Was hormonelle Verhütung bewirkt und welche Alternativen es gibt

Die Pille ist neben dem Kondom die beliebteste Verhütungsmethode, viele nehmen sie bereits im Jugendalter. Was kann das auslösen? Sind hormonelle Verhütungsmethoden sicherer als andere? Welche Faktoren sollte man bei der Entscheidung beachten? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Gynäkologin Anouk Gaber-Wagener in dieser Podcastfolge.

9️⃣ Was man tun kann, um nicht an einer Depression zu erkranken

Zehn bis 25 Prozent der erwachsenen Österreicher erleiden irgendwann in ihrem Leben eine depressive Erkrankung. Laut Depressionsforscher Alexander Karabatsiakis kann es jeden Menschen treffen. Gleichzeitig gibt es aber viele Einflussfaktoren, die jeder zur Prävention persönlich steuern kann.

8️⃣Warum Darmkrebs so weit verbreitet ist und wie man sein Risiko senken kann

Darmkrebs ist die am dritthäufigsten diagnostizierte Krebserkrankung in Österreich. Dabei ist offenbar nur ein kleiner Teil der betroffenen Patienten genetisch gefährdet. Weit mehr wirkt sich bei der Erkrankung offenbar unser Lebensstil aus. Wenn wir diesen anpassen, erklärt der Tiroler Gastroenterologe Alexander Hammer, können wir viel dazu beitragen, nicht selbst die Diagnose Darmkrebs zu bekommen.

7️⃣Nägelbeißen: wie man die lästige Angewohnheit wieder loswird

Die Hälfte der Kinder in Österreich knabbert an den Fingernägeln. Bei den Erwachsenen jede/r Zehnte. Warum eigentlich? Die Tiroler Psychotherapeutin Susanne Stocker erklärt, wie es zu dieser lästigen Angewohnheit kommt, und gibt Tipps zum Aufhören.

6️⃣So steht es um die Tiny-Häuser in Tirol

Tiny-Häuser sind längst nicht mehr nur ein US-amerikanisches Modephänomen. Auch in Tirol ist die Nachfrage nach einem kleinen Häuschen, das leistbar ist und idealerweise irgendwo in der Natur steht, groß. Monika Poberschnigg-Scheiber führt ihren Holzbaubetrieb in Lermoos im Außerfern bereits in der vierten Generation und hat sich mit ihren MitarbeiterInnen auf den Bau von Tiny Houses spezialisiert. Sie weiß um die Vorteile, aber auch die Herausforderungen, der kleinen Häuser in Tirol.

5️⃣Worauf es bei Erbe und Testament ankommt

Über Testament und Erbrecht wird nicht gerne gesprochen, in Tirol hat nur ein Bruchteil vorgesorgt. Woran liegt das? Was sind häufige falsche Annahmen? Sollte jeder und jede ein Testament aufsetzen? Dazu steht die Tiroler Juristin und angehende Notarin Carina Kern in dieser Podcastfolge Frage und Antwort.

4️⃣Essen gegen Entzündungen: wie das gelingt und warum jede/r davon profitiert

Stille Entzündungen im Körper können die Ursache für Müdigkeit, Hautprobleme, Schmerzen, Verdauungsbeschwerden oder sogar ernsthafte Erkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Probleme sein. Mit der richtigen Ernährung kann der Körper dabei unterstützt werden, Entzündungen zu reduzieren. Wie das gelingt, erklärt die Tiroler Ernährungsberaterin und Buchautorin Lisa Shelton („Koch mit Herz“).

3️⃣Wie man das richtige Maß an Bewegung findet

Bewegung hält den Körper gesund und fit, darin ist sich die Wissenschaft einig. Aber wie findet man das richtige Maß, ohne zu übertreiben? Wann wird es zu viel? Und was ist von den empfohlenen 10.000 Schritten täglich zu halten? Sportmedizinerin Anne Hecksteden erklärt, wie das funktionieren kann.

2️⃣Richtige Ernährung bei Rückenschmerzen: was unser Essen mit dem Kreuz macht

Rückenschmerzen zählen zu den häufigsten Beschwerden. Doch was viele nicht wissen: Unsere Ernährung kann dabei eine wichtige Rolle spielen. Die Tiroler Ernährungsexpertin Angelika Kirchmaier spricht in dieser Folge darüber, welche Lebensmittel dem Rücken guttun und wie man sich schmerzfrei durch den Alltag isst.

1️⃣Was die Haut tatsächlich jung hält