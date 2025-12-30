Tinte ist trocken: Rapid Wien hat einen neuen Cheftrainer gefunden

Wien - Knapp vor Ablauf des alten Jahres hat Rapid auf der Trainersuche Nägel mit Köpfen gemacht. Der Fußball-Bundesligist gab am Dienstagabend die Verpflichtung des Dänen Johannes Hoff Thorup bekannt. Der 36-Jährige tritt die Nachfolge des glücklosen Interimscoaches Stefan Kulovits an. Thorup unterschrieb laut Clubangaben einen Vertrag bis Ende der Saison 2026/27 mit Option auf eine weitere Spielzeit. Er hatte zuletzt bis April den englischen Zweitligisten Norwich City betreut.

Thorup hatte bereits seit kurz vor Weihnachten als Favorit auf den Posten gegolten. Zuletzt war auch noch der 49-jährige Schwede Henrik Rydström im Rennen, der für den revolutionäreren Fußball-Ansatz des Relationismus (weitgehend kein starres Positionsspiel in der Offensive) gestanden wäre. Auch Thorup gilt als offensiv orientierter Trainer. Mit dem etablierten dänischen Coach und früheren FC-Tirol-Stürmer Jess Thorup, der bis Sommer den FC Augsburg betreute, ist er nicht verwandt.

Rechnet man drei Interimscoaches weg, ist Thorup der 16. Rapid-Cheftrainer seit dem Jahr 2000. Erstmals seit dem Kroaten Vlatko Markovic Ende der 80er Jahre kommt der Coach der Hütteldorfer nicht aus Österreich oder Deutschland. Kulovits, bis dahin Co-Trainer, hatte Ende November von Peter Stöger übernommen, von dem sich der Club nach einer sportlichen Talfahrt getrennt hatte. Der Interimscoach vermochte das Ruder nicht herumzureißen, in fünf Pflichtspielen unter Kulovits gelang kein Sieg.

Erste Erfolge mit Nordsjaelland

Thorup, selbst nie als Profi aktiv, werkte beim FC Nordsjaelland ab 2015 erst als Nachwuchs-, dann als Co- und schließlich ab Anfang 2023 als Cheftrainer. Die erste Saison schloss sein Club - unter anderem mit dem aktuellen Salzburg-Kapitän Mads Bidstrup im Kader - als Vizemeister hinter dem FC Kopenhagen ab. 2023/24 erreichte Thorup mit Nordsjaelland die Gruppenphase der Conference League (Platz drei) und landete in der dänischen Liga auf Rang vier.