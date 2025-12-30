Wegen Hustenanfall auf Gegenfahrbahn geraten: Kollision auf der Fernpass Straße

Dienstagnachmittag kam es auf der Fernpass Straße im Gemeindegebiet von Heiterwang zu einer Kollision zweier Fahrzeuge. Ein 68-Jähriger war gegen 15.35 Uhr gemeinsam mit drei weiteren Personen unterwegs.

Ihm kam ein Lkw entgegen, welcher von einem 22-Jährigen gelenkt wurde. Wegen eines plötzlichen Hustenanfalls geriet der 68-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem Lkw. Eine 52-Jährige, welche sich im Pkw befand, wurde leicht verletzt ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert. (TT.com)