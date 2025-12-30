Testet euer Wissen!
Mundl-Mania: Das große Quiz zur Kultserie „Ein echter Wiener geht nicht unter“
Herbert Fux (Polizist), Karl Merkatz (Edmund Mundl Sackbauer) in der Folge „Jahreswende“.
© ORF
Seid ihr echte Fans von Edmund „Mundl“ Sackbauer und seiner Familie? Dann testet jetzt euer Wissen über die legendäre österreichische Kultserie in unserem großen Quiz.
Teste in 13 kniffligen Fragen dein Fan-Wissen zur österreichischen Kultserie „Ein echter Wiener geht nicht unter“ rund um Mundl Sackbauer und seine Familie.
Frage 1 von 16:
Welchen berühmten Satz ruft Mundl, als ihm seine Frau Toni ein anderes Bier hinstellt?