Zum zweiten Mal torlos

Haie konnten Salzburg nicht stoppen: Serienmeister feierte achten Sieg in Serie

Haie-Goalie Matthew Vernon und Devin Steffler mussten sich Salzburg (Nash Nienhuis) vor heimischer Kulisse mit 0:4 geschlagen geben.
© Alexander Pauli
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger