Rio de Janeiro für größte Silvesterparty aller Zeiten geehrt

Mit der größten Silvesterparty aller Zeiten hat es die brasilianische Metropole Rio de Janeiro ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Bürgermeister Eduardo Paes nahm am Dienstag die Auszeichnung für die Feier zum Jahreswechsel im vergangenen Jahr entgegen, bei der sich 2,5 Millionen Menschen zu einem Gratis-Konzert an der Copacabana versammelt hatten.

Der Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde sei "unter Berücksichtigung der Rekordzahl der Teilnehmer, des Umfangs des künstlerischen Programms, der Reichweite der Veranstaltung und ihrer kulturellen Bedeutung" erfolgt, erklärte das Büro des Bürgermeisters.

Ein Vertreter der berühmten Weltrekordfibel überreichte Paes die Plakette auf einer Bühne, die bereits für die diesjährige Silvesterparty aufgebaut ist. Dieses Jahr wird der legendäre brasilianische Sänger Gilberto Gil an der Copacabana ein Konzert spielen. Insgesamt gibt es 13 Bühnen, 3.500 Polizisten sind im Einsatz. Außerdem ist ein zwölfminütiges Feuerwerk geplant.

Paes bezeichnete die Auszeichnung als eine Ehre und sagte: "Keine andere Stadt der Welt organisiert Veranstaltungen, die so viele Menschen mit solcher Beständigkeit zusammenbringen."