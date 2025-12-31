Investoren gesucht
Wie ein Tiroler Gin über die Grenzen hinaus bekannt werden soll
Vincent Offermanns (l.) und Dennis Kolwey (r.) haben sich mit ihrem Gin tirolweit bereits einen Namen gemacht. Im April 2023 wurde der Gin bei den World Spirits Awards mit der Goldmedaille ausgezeichnet.
© Dennis Kolwey
Ein Kieferchirurg und ein Fitnesscoach haben gemeinsam vor rund vier Jahren einen Tiroler Gin entwickelt. Mittlerweile hat sich „Ginspiracy“ in Tirol einen Namen gemacht. Nun suchen sie nach Partnern und wollen ihr „Baby“ zur Adoption freigeben.