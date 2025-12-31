Investoren gesucht

Wie ein Tiroler Gin über die Grenzen hinaus bekannt werden soll

Vincent Offermanns (l.) und Dennis Kolwey (r.) haben sich mit ihrem Gin tirolweit bereits einen Namen gemacht. Im April 2023 wurde der Gin bei den World Spirits Awards mit der Goldmedaille ausgezeichnet.
© Dennis Kolwey
Eva-Maria Hörtnagl

Von Eva-Maria Hörtnagl

Ein Kieferchirurg und ein Fitnesscoach haben gemeinsam vor rund vier Jahren einen Tiroler Gin entwickelt. Mittlerweile hat sich „Ginspiracy“ in Tirol einen Namen gemacht. Nun suchen sie nach Partnern und wollen ihr „Baby“ zur Adoption freigeben.

