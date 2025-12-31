Dringend Änderung gefordert

Viel Aufwand, minimaler Erfolg: Kontrolle von Freizeitwohnsitzen in Kitzbühel schwierig

Vor allem zwischen Weihnachten und Neujahr sind neben vielen Gästen auch viele in Kitzbühel, die hier einen illegalen Zweitwohnsitz haben. Die Kontrolle ist aufwändig und teuer, mit weniger Erfolg.
© Rita Falk
Von Harald Angerer

Insgesamt 1001 Kontrollen führte die Stadt Kitzbühel in den vergangenen vier Jahren durch. Das Ergebnis ist ernüchternd, bisher wurde erst viermal die Nutzung untersagt. Für Bürgermeister Klaus Winkler eine Bestätigung, dass sich gesetzlich etwas ändern müsse.

