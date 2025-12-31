- Überblick
Kommentar
Trotz alledem Glück
Kommentarvon Michael Sprenger
Herbert Kickl wurde nicht Kanzler. Selber Schuld. Die Dreierkoalition verliert immer mehr an Zustimmung. Ihre Schuld. Die großen Reformvorhaben bleiben weiter aus. Schuldhaft.
