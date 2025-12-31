Großer Rettungseinsatz

Auto stürzte in Scheffau 15 Meter über Abhang: Vier Verletzte

Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
