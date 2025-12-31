Frau mit Mutter im Rollstuhl in Tristach von Geländewagen angefahren

Tristach – Eine 58-jährige Frau und ihre im Rollstuhl sitzende Mutter (95) mussten am Dienstag ins Lienzer Krankenhaus gebracht werden, nachdem die Tochter von einem Auto angefahren wurde.

Die beiden Frauen waren am Nachmittag in Tristach unterwegs. Als die 58-Jährige den Rollstuhl der Mutter über eine eine Gemeindestraße schieben wollte, wurde sie vom Geländewagen eines 53-Jährigen angefahren, der auf der Kreuzung in Richtung Osten abbiegen wollte.