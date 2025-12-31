Frau beim Rodeln in Osttirol 40 Meter abgestürzt und schwer verletzt

Obertilliach – Ein Rodelunfall hat bereits am Montag in Osttirol für einen größeren Rettungseinsatz gesorgt, wie die Polizei am Mittwoch berichtet. Eine 47-Jährige kam demnach bei der Abfahrt auf der Rodelbahn Golzentipp in Obertilliach auf einem schneearmen Streckenstück von der Rodelbahn ab und stürzte ca. 40 Meter über steiles Gelände ab.