Mit Heli geborgen
Frau beim Rodeln in Osttirol 40 Meter abgestürzt und schwer verletzt
Obertilliach – Ein Rodelunfall hat bereits am Montag in Osttirol für einen größeren Rettungseinsatz gesorgt, wie die Polizei am Mittwoch berichtet. Eine 47-Jährige kam demnach bei der Abfahrt auf der Rodelbahn Golzentipp in Obertilliach auf einem schneearmen Streckenstück von der Rodelbahn ab und stürzte ca. 40 Meter über steiles Gelände ab.
Die Schwerverletzte musste von der alarmierten Bergrettung und einem Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen werden. Im Einsatz standen die Bergrettung Obertilliach, ein Team des „Christophorus 7“ sowie die Alpinpolizei Lienz. (TT.com)