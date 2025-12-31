Party liegt im Blut
Hier wird gute Laune vererbt: Warum Vater und Sohn den Mooserwirt zum Beben bringen
Wie der Vater, so der Sohn: Gerhard Schmiderer (r.) sorgt als DJ seit 34 Jahren im Mooserwirt für Stimmung, Sohn Thomas heizt dem Partyvolk in St. Anton seit zehn Jahren ein.
© PATRICK SAELY PHOTOGRAPHY
Gerhard und Thomas Schmiderer sorgen seit Jahren als DJs beim Mooserwirt in St. Anton für Stimmung – und erklären, warum Après-Ski mehr ist als Party. Eine Vater-Sohn-Geschichte über die Kunst, Menschen glücklich zu machen.