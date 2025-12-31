Seilbahn-Kabine krachte in Bergstation: 100 Personen saßen stundenlang fest
Bei einem Seilbahnunglück in den italienischen Alpen sind vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Bergrettung saßen rund 100 Personen mehrere Stunden in 2800 Meter Höhe fest.
Macugnaga – Ein technischer Defekt hat die Seilbahn der Skiortschaft Macugnaga in den Bergen der norditalienischen Region Piemont zum Stillstand gebracht. An der Bergstation am Monte Moro in rund 2800 Metern Höhe prallte eine Kabine beim Einfahren offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit gegen die Stationsbarriere. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden von einem zufällig anwesenden Arzt und einem Krankenpfleger versorgt und dann per Rettungshubschrauber ausgeflogen.
Die Seilbahn wurde gestoppt. Rund 100 Menschen, darunter auch Kinder, die sich dort aufhielten, wurden mit Hubschraubern der Feuerwehr und der Finanzpolizei evakuiert.
📽️ Video | Vier Verletzte bei Seilbahnunglück
Betreiber bestätigt technischen Defekt
Der Seilbahnbetreiber bestätigte einen technischen Defekt. Beim Einfahren in die Station habe die Anlage nicht korrekt abgebremst, woraufhin die Notfallsysteme ausgelöst worden seien. Größere Schäden an der Anlage seien zunächst nicht festgestellt worden, es würden jedoch umfassende Prüfungen eingeleitet. Die Skipisten wurden vorsorglich geschlossen.
Die Seilbahn wurde 1962 errichtet und Anfang 2023 umfassend modernisiert, unter anderem mit neuen Motoren, Seilscheiben und Kabinen. Die Arbeiten kosteten rund zwei Millionen Euro und wurden überwiegend von der Region Piemont finanziert. Das Unglück ereignete sich auf dem Höhepunkt der Skisaison, während zahlreiche Urlauber aus Italien und dem Ausland Urlaub in den italienischen Alpen machen.
Im Mai 2021 waren 14 Menschen beim Absturz einer Seilbahngondel im norditalienischen Stresa am Lago Maggiore ums Leben gekommen. Nur ein fünfjähriger Bub überlebte das Unglück. Im vergangenen April war es zu einem Seilbahnunglück am Berg Faito nahe Neapel gekommen, bei dem vier Menschen ums Leben kamen. Die Kabine, die der Bergstation am nächsten war und in der sich fünf Menschen befanden, löste sich und stürzte in einen Abgrund. Bei dem Unglück kamen zwei Urlauber aus England, einer aus Israel sowie ein italienischer Mitarbeiter des Seilbahnbetreibers ums Leben. (APA)